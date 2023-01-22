توجيه من وزير التعليم بحظر تلبية القيادات دعوات حضور مؤتمرات قبل العرض عليه

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2023، بشأن ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من قيام بعض مؤسسات المجتمع المدنى والشركات والمنظمات.. إلخ، بتوجيه دعوات بشكل مباشر لبعض القيادات فى الوزارة والجهات التابعة للحضور والمشاركة فى مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل وغيرها.





وبحسب الكتاب الدورى، وجه الوزير بحظر تلبية أى دعوة من الدعوات المشار إليها أوالمشاركة فى أية فعالية دون العرض المسبق عليه، حتى يتسنى دراسة الأمر واتخاذ القرار المناسب وذلك لصالح العمل. ووجه الوزير جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد فى هذا الأمر الإدارى.

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