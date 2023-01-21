تبدأ 10 يونيو.. التعليم تصدر كتيب تعليمات لامتحان الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - أصدرت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتيب التعليمات بشأن إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023.





وبحسب الكتيب، يعقد امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، وامتحان الدور الثانى اعتبارا من يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023.

وفيما يتعلق بعدد مرات التقدم للامتحان، حددها الكتيب بـ4 مرات، وبالنسبة للطلاب المنتظمين يحق لهم التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل، أما طلاب المنازل فيحق لهم التقدم للامتحان أربعة أعوام، ولا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط.

ويسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة فى الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2022/ 2023 بأداء الامتحان فى جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها (العلمية والأدبية)، ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التى حصل عليها فى الامتحان لتلك المواد.

كما أن الطالب الذى رسب أو تغيب فى أكثر من مادتين، يعتبر راسبا ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد فى الدور الثانى، وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا لأداء الامتحان، وذلك فى المواد التى رسب فيها أو تغيب عنها فقط، وتحتسب له الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى نجح فيها سلفا.

وتضمن الكتيب عدة تعليمات تتعلق بتفاصيل التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023 بينها: الفئات المسموح لها بدخول الامتحان، حالات التخفيض فى اللغة العربية المواد التى تدرس باللغة العربية، خطوات التقدم للامتحان، الحالات الخاصة، بيان بالشهادات غير المعادلة، ومقار وعناوين لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة على مستوى قطاعات الجمهورية.

ويمكن الاطلاع على كتيب تعليمات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، من خلال المرفق التالى: