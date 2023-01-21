متابعة رئاسية لبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف التالى، متابعة الرئيس السيسى لبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأبرز توجيهاته: وجه الرئيس السيسى، بضرورة الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة، حيث يدعم القانون حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام، كما دعا إلى إطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات.

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