الأهلي والزمالك.. كهربا يتقدم للمارد الأحمر في مرمى أبناء ميت عقبة بالدقيقة 60 بالقمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 10:28 مساءً - سجل محمود كهربا لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 60 من عمر مباراة القمة 125 والتي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، وشن الأهلي هجمة منظمة وصلت إلى حمدي فتحي داخل منطقة جزاء الزمالك ولعبها رأسية إلى كهربا الذي وجهها برأسه في شباك الفريق الأبيض.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة القمة ضد الزمالك مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الدفاع وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي خلال مباراة القمة 125 ، كلا من محمد شريف وأيمن أشرف ومروان عطية وعلي لطفي وكريستو وشادي حسين وطاهر طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

فيما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من: محمد عواد في حراسة المرمى، حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي في الدفاع، عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور في الوسط، مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

واختار الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم من سلوفينيا لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري ويقود طاقم التحكيم السلوفيني الحكم سلافكو فينتشيتش ويتكون طاقم حكام مباراة القمة من: سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.