أستاذ أوبئة: انتشار متحور جديد لكورونا على مستوى العالم يحتاج شهرا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 10:27 مساءً - قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالميا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار عنان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي مساء السبت، إلى أن نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا زادت خلال الشهر الأخير بنحو 20%، موضحا أن ظهور أي متحور جديد في أي دولة بالعالم ينتشر خلال شهر إلى مختلف الدول.

ولفت إلى أن السفر هو السبب الرئيسي وراء انتقال المتحورات من دولة لأخرى، منوها بأن الإصابات في منطقة الشرق الأوسط من بسيطة إلى متوسطة