زاهي حواس يكشف حقيقة عدم تعفن اللحوم داخل الأهرامات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 10:27 مساءً - كشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، حقيقة قوة الأهرامات الخارقة بعد ما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأن اللحوم داخل الهرم الأكبر لا تتعفن.

وقال زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي،:"هذا كلام ليس له أساس علمي وجميعها تخيلات لا أساس لها".

وأوضح حواس،:" أنا بنفسي جبت قطعة لحمة ووضعتها في الهرم وأخري في مكتبي ووجدت التي وضعت في الهرم تعفنت أكثر من التي كانت في مكتبي".