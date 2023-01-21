مصر تدين إحراق أحد المتطرفين المصحف الشريف فى السويد

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة لحرق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم فى العاصمة السويدية ستوكهولم، فى تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين فى كل أنحاء العالم.





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