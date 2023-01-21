وكيل الأزهر: حريصون دائما على المشاركة في الفعاليات والملتقيات الفكرية الهادفة كافة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 09:30 مساءً - تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يرافقة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حيث تابعا الإعدادات والتجهيزات الخاصة بالجناح وما يشمله من أركان وقطاعات.

وحرص وكيل الأزهر على تشجيع القائمين على تجهيز جناح الأزهر، مشيدًا بما تم إنجازه على أرض الواقع خلال مدة زمنية قصيرة، من تهيئة منفذ بيع الكتب وقاعة الندوات والبانوراما وأركان الفتوى والطفل والمخطوطات ومجلة نور والخط العربي، مطالبًا الجميع ببذل أقصى ما لديهم حتى يخرج الجناح بالصورة التي تليق بمكانة مؤسسة الأزهر العالمية.

ووجه وكيل الأزهر بزيادة عدد المقاعد الخاصة برواد جناح الأزهر، وبخاصة في قاعة الندوات التي تشهد كل عام إقبالا متزايدًا من جمهور المعرض، موصيًا بحسن التعامل مع الجمهور وإمداده بالمعلومة الصحيحة حول الأزهر وإصداراته وجهوده المختلفة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة رواد الجناح.

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حريص دائما على المشاركة في الفعاليات والملتقيات الفكرية الهادفة كآفة، وبخاصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، ويشكل فرصة متميزة لتواجد الأزهر بين الناس وبخاصة الشباب، سعيًا لتصحيح المفاهيم الملتبسة لديهم، وبيان صورة الإسلام الصحيحة، ومواجهة الأفكار المغلوطة، وتعزيز روح الانتماء فى نفوس أبناء الشعب المصرى وترسيخ قيم المواطنة.

كما زار وكيل الأزهر جناح "مجلس حكماء المسلمين" مشيدًا بإصداراته المتنوعة التي تستهدف تعزيز الفكر الوسطي ونشر ثقافة السلام والتعايش، وتبادل الأفكار والآراء بين قادة الفكر حول العالم.

ويشارك الأزهر الشريف للعام السابع على التوالي بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، برعاية خاصة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.