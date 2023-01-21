سفير مصر بداكار يقدم أوراق اعتماده للرئيس السنغالى

جدة - نرمين السيد - تسلم رئيس جمهورية السنغال "Macky Sall"، أوراق اعتماد السفير خالد عارف، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة السنغال، حيث أُقيمت مراسم الاستقبال بالقصر الجمهورى فى العاصمة داكار.





وأعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، قيام الرئيس السنغالى والسفير خالد عارف، فى حضور وزيرة الخارجية، بتناول مجمل العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأعرب الرئيس السنغالى عن تقديره واعتزازه بعلاقة الأخوة التى تجمعه برئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسى"، وإعجابه بالجهود التنموية التى يقوم بها فى كافة المجالات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وأشاد بصفة خاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير منظومة النقل وعلى رأسها السكك الحديدة. كما انتهز الرئيس السنغالى فرصة اللقاء للإعراب عن شكره لمصر لتنظيمها بنجاح COP27 بشرم الشيخ، وحفاوة الاستقبال التى حظى بها والوفد المرافق. ومن جانبه أكد السفير خالد عارف على عزمه بذل كافة الجهود الممكنة للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، فضلاً عن العمل على دفع أوجه التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة بين مصر والسنغال.

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