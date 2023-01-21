جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى توجيهات الرئيس السيسى فى وضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة للأوقاف بالمحافظات، تضمنت إنشاء مساجد كبرى جامعة للأنشطة الدعوية ولنشر صحيح الدين، ورفع كفاءة المساجد الرئيسية وتخصيص المساحات المناسبة لها. كما أطلقت دورات تدريبية للأئمة والقيادات الدينية فى القارة الإفريقية، ونشر ثقافة لغة الحوار والإيمان بالتنوع وقبول الآخر، بالإضافة إلى تعزيز برامج تدريب الأئمة بما يسهم فى تكوين رؤية واقعية وفكر مستنير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيهات رئاسية بإنشاء وتطوير المساجد (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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