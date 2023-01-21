الأزهر ينفى علاقته بقناة فضائية تحمل اسمه ويتخذ الإجراءات القانونية ضدها

جدة - نرمين السيد - نفى الأزهر الشريف، بشكل قاطع، وجود أى قناة فضائية له تحمل اسم "قناة صوت الأزهر الفضائية"، مؤكدا أنه ليس لديه سوى منصاته الرقمية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعى، وجريدة صوت الأزهر ومجلة الأزهر، ولا صلة بين الأزهر والقناة المزعومة أو المسؤولين عنها، وتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه القائمين على تلك القناة، والمروجين لها.





ورصد المركز الإعلامى للأزهر الشريف - فى بيان اليوم السبت - إطلاق بث تجريبى لقناة فضائية جديدة تحمل اسم "قناة صوت الأزهر الفضائية"، وعددا من المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لإطلاق القناة وبرامجها، وكذلك صفحة تحمل اسم القناة المزعومة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ويوتيوب. وقال الأزهر إن القناة المنتحلة تستخدم الشعار الرسمى للأزهر - الجديد والقديم - عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، فضلا عن إعادة تدوير واستخدام المحتوى الذى ينتجه المركز الإعلامى للأزهر عبر منصاتها دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق النشر والملكية الفكرية للمحتوى. كما رصد المركز الإعلامى للأزهر، تصدر بعض الأفراد بالزى الأزهرى للترويج لجمع التبرعات لبعض المؤسسات الخيرية فى القنوات التليفزيونية؛ وهو الأمر الذى يحذر المركز الإعلامى منه، مشددا على أن هولاء الأفراد لا يمثلون إلا أنفسهم أو الجمعيات والمؤسسات التى يروجون للتبرع لها، وأن ممثلى الأزهر لا يشاركون فى جمع التبرعات لأى جمعية خيرية أو جهة من الجهات.

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