محافظ القاهرة: لا ندخر جهدا فى دعم الشباب وتطوير مراكزهم بكل أحياء العاصمة

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال رفع كفاءة حمام السباحة نصف الأوليمبى، والملعب المتعدد، ومشروع مراكز الفنون والمسجد بمركز شباب روض الفرج، كما شاهدا أنشطة متنوعة لذوى الهمم بالمركز.





وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير الأندية ومراكز الشباب يجسد رؤيتها فى الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم، من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيا وتأهيلها للمشاركة فى البطولات والمسابقات. وأضاف اللواء خالد عبد العال، أن محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع أجهزة الدولة، تسعى لتقديم كل الخدمات الرياضية والطبية والثقافية والاجتماعية للمواطنين. وتابع بأن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية، وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف أحياء العاصمة. شهد الحفل الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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