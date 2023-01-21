مساعد وزير الخارجية يشيد بدور المصريين بالخارج فى دعم وطنهم

وأثنى ممثلو الاتحاد على الدور المحورى الذى تقوم به وزارة الخارجية فى هذا الصدد، من خلال القطاع القنصلى وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج.
واستعرض الحضور وضعية أبناء الجالية المصرية فى مختلف الدول الأوروبية، حيث تناول ممثل الجالية المصرية فى أوكرانيا تطورات أوضاع المصريين فى مختلف المدن الأوكرانية وسبل تقديم الدعم اللازم لهم فى ظل تعقد الأوضاع نظرا للعمليات العسكرية المستمرة منذ العام الماضى.
كما تم التعرف على أوضاع الجاليات المصرية فى كل من هولاندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ورؤيتهم فيما يتعلق بسبل دعم الترابط والتواصل بين الوطن والمصريين المقيمين بمختلف دول أوروبا.
كما استعرض رئيس اللجنة الرياضية باتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا الأنشطة والفعاليات الرياضية التى تتم تنظيمها داخل مصر، وكيفية تعزيز دور الرياضة فى الترويج للسياحة فى مصر، فضلا عن مناقشة دور الشباب والمرأة من المصريين فى الخارج من الجيلين الثالث والرابع فى دعم جهود التنمية وفتح قنوات للتواصل بينهم وبين نظرائهم داخل البلاد.
وأشاد السفير إسماعيل خيرت بدور المصريين فى الخارج فى دعم وطنهم، بالإضافة إلى حرصهم على تقديم صورة مشرفة عن مصر بالدول المقيمين بها، مستعرضا جهود وآليات الوزارة لدعم أبناء مصر بالخارج، وكذا مختلف المشروعات والبرامج التى يقوم القطاع القنصلى ببلورتها لتعزيز آليات وسبل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين بالخارج، وضمان توفيرها بالشكل الأمثل حرصا على مصالحهم، وهو ما يسهم فى تحقيق الأهداف التنموية المرجوة وفقا لرؤية مصر 2030.
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