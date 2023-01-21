فى عيدها.. رسامة شمامسة لكنيسة القديسة دميانة بمدينة الأمل بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، اليوم السبت القداس الإلهى فى كنيسة القديسين دميانة والأنبا أبرآم بمدينة الأمل، وذلك بمناسبة عيد "عرس قانا الجليل"، والذى يوافق أيضا عيد استشهاد القديسة دميانة.





وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة 39 من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة فى رتبة مرتل. شارك فى صلوات القداس والرسامة كاهن الكنيسة، وعدد من كهنة القطاع وأسر الشمامسة الجدد. وأحدثت رسامة الشماسة الجدد رنة فرح خاصة، حيث إنها أول رسامة لشماسة فى الكنيسة.

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