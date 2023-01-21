وزير الصحة يتفقد 3 مستشفيات ومكتب صحة المنيل بالقاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، زيارة ميدانية مفاجئة، لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية للمترددين على تلك المنشآت.





وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الزيارة شملت مستشفيات (روض الفرج العام، الساحل التعليمى، عين شمس العام)، بالإضافة إلى مكتب صحة المنيل النموذجى.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير بدأ زيارته بتفقد مكتب صحة المنيل النموذجى، بمنطقة القاهرة الطبية، حيث اطلع على سير العمل بخدمات تسجيل المواليد والوفيات، واستخراج الشهادات الصحية، كما راجع مخزون التطعيمات بمختلف أنواعها، للاطمئنان على توافر أرصدة كافية وفقا للاحتياج.

وتابع «عبد الغفار»، بأن الوزير تابع زيارته بتفقد مستشفى روض الفرج العام، حيث تفقد أقسام (الغسيل الكلوى، الاستقبال والطوارئ، حضانات الأطفال، العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها).

وواصل: واطلع الوزير على الخدمات التى تقدم للمرضى المترددين على تلك الأقسام، بالإضافة إلى تفقد صيدلية المستشفى ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد الوزير عيادة الأسنان، وأشاد بجودة الخدمات التى يقدمها قسم الأسنان بمستشفى روض الفرج العام.

واستكمل «عبد الغفار»، بأن الوزير تفقد أيضا مستشفى الساحل التعليمى، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى والمصابين المتواجدين تحت الملاحظة بقسم الاستقبال والطوارئ، كما راجع الخدمات المقدمة لهم، والمعدل الزمنى لتلقيهم خدمات الأشعة والفحوصات الطبية، بدء من وقت وصولهم بسيارات الإسعاف.

ولفت إلى أن الوزير وجه -خلال زيارته- بسرعة البدء فى تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الساحل التعليمى، والذى يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين بمنطقة شبرا.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير اختتم زيارته بتفقد الأقسام المختلفة بمستشفى عين شمس العام، ووجه بتطوير وحدة الأشعة المقطعية، كما وجه بدراسة احتياج المستشفى لوحدة أشعة رنين مغناطيسى ‏MRI، وتشغيل قسم الأسنان، للعمل بالفترة المسائية والاستفادة من إمكانيات القسم فى توفير الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى مساء.

وذكر «عبد الغفار» أن الوزير حرص خلال جولته على التحدث مع المرضى وذويهم، للتأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن زياراته الميدانية تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات، والعمل على تذليل أى تحديات أو عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.