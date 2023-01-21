مصر تهزم البحرين 26 / 22 في بطولة العالم لكرة اليد.. وتضمن الصعود لربع النهائي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 06:30 مساءً - فاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تستضيفها السويد وبولندا وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى، ليضمن الفراعنة التأهل للدور ربع النهائى.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 13 / 9 لصالح المنتخب الوطنى فى شوط شهد تفوقا ملحوظا للحارس كريم هنداوى وكل من اللاعبين إبراهيم المصرى وأكرم يسرى ومحسن رمضان، وواصل لاعبو الفراعنة الصحوة فى الشوط الثانى وسط تألق كريم هنداوى ويحيى الدرع ومحسن رمضان.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء اليوم لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأولى مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 لاعتلاء صدارة المجموعة الرابعة فى ظل تعادل كرواتيا والدنمارك أول أمس .

ومن المقرر أن يختتم منتخب اليد لقاءات الدور الرئيسى بمواجهك الدنمارك بعد غد الاثنين فى التاسعة والنصف مساءً.

واستطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى الأهلى .