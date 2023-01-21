الأوقاف: افتتاح 25 مسجدا جديدا الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم السبت، أن إجمالى عدد المساجد التى جرى افتتاحها منذ الأول من يوليو الماضى تصل إلى 611 مسجدا، منها 500 مسجد جديد أو إحلالا وتجديدا، و111 مسجدا صيانة وتطويرا، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأوضحت أن مساجد الإحلال والتجديد، كانت فى محافظات بنى سويف ودمياط، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، والشرقية، وقنا، وأسوان، والغربية، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، أما المسجد الذى تم صيانته فكان بمحافظة الدقهلية.