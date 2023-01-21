جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم السبت، أن إجمالى عدد المساجد التى جرى افتتاحها منذ الأول من يوليو الماضى تصل إلى 611 مسجدا، منها 500 مسجد جديد أو إحلالا وتجديدا، و111 مسجدا صيانة وتطويرا، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.
وأوضحت أن مساجد الإحلال والتجديد، كانت فى محافظات بنى سويف ودمياط، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، والشرقية، وقنا، وأسوان، والغربية، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، أما المسجد الذى تم صيانته فكان بمحافظة الدقهلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: افتتاح 25 مسجدا جديدا الجمعة المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.