جدة - نرمين السيد - سلم السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، شحنة المساعدات الإنسانية المقدمة، بناء على توجيهات وزير الخارجية، من "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" إلى جنوب السودان، حيث بلغت الشحنة (2) طن من الدواء والمستلزمات الطبية الأساسية، وتهدف للتخفيف من معاناة المتضررين من الفيضانات، والأوضاع الإنسانية المتدهورة، ونفاذ الاحتياجات الأساسية اللازمة لإنقاذ حياة المواطنين بمقاطعة "شرق تويك" بولاية "جونجلى".





وأكد عبد القادر خلال مراسم تسليم شحنة المساعدات التى تمت بمقر السفارة المصرية فى جوبا، على التضمان المصرى مع جنوب السودان شعباً وقيادة فى ضوء علاقة الأخوة التى تجمعهما، منوهاً إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها على البلدين، إلا أن مصر لم تغفل التزاماتها تجاه الأشقاء. وشدد فى ذات السياق على العزم على الاستمرار فى دعم جنوب السودان الشقيقة لمواجهة آثار الكوارث والمحن التى تتعرض لها. وألقى نائب وزير الخارجية الجنوب سودانية "دينج داو" كلمة نقل خلالها شكر وتقدير وزير الخارجية بجنوب السودان لجمهورية مصر العربية شعباً وقيادة. وأشار داو إلى أن تلك المساعدات تأتى تتويجاً للعلاقات الأخوية المتميزة والتنسيق المستمر بين الدولتين، واستعرض المسار الإيجابى للعلاقات منذ فترات ما قبل الاستقلال، مقدماً الشكر للدولة المصرية على الدعم المقدم لبلاده فى كافة المجالات مثل التعليم، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والرى، والصحة، فضلاً عن المنح الدراسية والدورات التدريبية وجهود بناء قدرات الكوادر الجنوبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسليم شحنة المساعدات الطبية المصرية الموجهة لجنوب السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.