سفير مصر لدى السودان يزور مقر بعثة الرى المصرى

جدة - نرمين السيد - زار السفير هانى صلاح سفير مصر فى الخرطوم، مقر بعثة الرى المصرى فى السودان، حيث كان فى استقباله المهندس عبد الفتاح الباز رئيس البعثة والأعضاء من المهندسين المعنيين بشؤون المياه، وكذلك المنوط بهم متابعة المسائل الإدارية والمالية والقانونية.





واستمع السفير المصرى من رئيس بعثة الرى المصرى ومهندسى المياه لعرض تفصيلى حول عمل البعثة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق مع الجانب السودانى فيما يتعلق بمتابعة تصرفات وقياسات منسوب المياه. من ناحية أخرى، حرص السفير هانى صلاح على الالتقاء بالعاملين السودانيين فى بعثة الرى المصرى، ومن بينهم أقدم موظف سودانى فى بعثة الرى المصرى فى السودان. تجدر الإشارة إلى أن بعثة الرى المصرى فى السودان تمثل نموذجا وقصة نجاح متميزة للتعاون المصرى السودانى الفاعل على مر التاريخ، بما يسهم فى تحقيق تطلعات الشعبين المصرى والسودانى.

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