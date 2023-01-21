وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للرئيس السيسى بمناسبة عيد الشرطة فى قصر عابدين

جدة - نرمين السيد - توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت، إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023.





وجاء نص الكلمة كالتالى: الرئيس عبدالفتاح السيسى.. رئيس جمهورية مصر العربية.. بصادق معانى التقدير والاحترام، وأبلغ عبارات التحية والإعزاز، يُشرفنى والمجلس الأعلى للشرطة، بأن ننقل لسيادتكم فى مناسبة الاحتفال بعيد الشرطة أخلص مشاعر التهنئة وأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق. إن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء على عهدهم.. بحس وطنى وإيمان راسخ.. من أجل النهوض برسالة الأمن النبيلة بخطى ثابتة قوية لا يُوهِنُ من عزمها الصعاب والتحديات.. ولسوف تظل مسيرة العمل الوطنى بعون الله ماضية وصامدة بقيادتكم الحكيمة.. عازمة بكل إصرار على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير.

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