شكرى يستقبل مجلس إدارة «المصرى للشؤون الخارجية» (صور)

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن ذلك فى إطار حرص وزارة الخارجية على التفاعل مع مراكز الفكر والأبحاث، وتوسيع دائرة التشاور وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الحوار بين وزير الخارجية وأعضاء المجلس امتد لأكثر من ساعتين، شهد خلالها نقاشاً مطولاً بين وزير الخارجية وتلك النخبة المنتقاة من أصحاب الفكر والرأى، تناول علاقات مصر مع شركائها الاستراتيجيين، والأوضاع على الساحة الإفريقية، وقضية سد النهضة، والعلاقات مع دول الجوار الجغرافى للإقليم العربى، فضلا عن دور الدبلوماسية المصرية و أدوات الدبلوماسية العامة فى دعم أهداف الدولة المصرية فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن المناقشات عكست الدور الهام الذى تضطلع به مراكز البحث والفكر فى دعم عملية صنع القرار الخاص بالسياسة الخارجية، وأهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع مراكز البحث لتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والتجارب العملية المتوفرة لدعم أهداف السياسة الخارجية المصرية فى حماية مصالح الوطن.

هذا، وفى نهاية اللقاء، تم التقاط صور تذكارية لمجلس إدارة المجلس المصرى للشؤون الخارجية مع وزير الخارجية.