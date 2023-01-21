وزير الداخلية وقيادات المجلس الأعلى للشرطة في قصر عابدين لتسجيل كلمة للرئيس في احتفالات الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 05:30 مساءً - توجه محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم السبت الموافق 21 الجارى إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار الإحتفال بعيد الشرطة 2023.. وجاء نص الكلمة.

وجاء فيها:

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى

رئيس جمهورية مصر العربية

بصادق معانى التقدير والإحترام وأبلغ عبارات التحية والإعزاز يُشرفنى والمجلس الأعلى للشرطة بأن ننقل لسيادتكم فى مناسبة الإحتفال بعيد الشرطة أخلص مشاعر التهنئة وأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق .. إن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء على عهدهم .. بحس وطنى وإيمان راسخ.. من أجل النهوض برسالة الأمن النبيلة بخطى ثابتة قوية لا يُوهِنُ من عزمها الصعاب والتحديات .. ولسوف تظل مسيرة العمل الوطنى بعون الله ماضية وصامدة بقيادتكم الحكيمة .. عازمة بكل إصرار على تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار.

وكل عام وسيادتكم بخير.