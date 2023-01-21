وزيرة التضامن تفتتح المنتدى العربى لصحة المرأة.. وتتفقد معرض ديارنا (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور اللواء طبيب بهاء زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والرئيس الشرفى للمنتدى، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية فى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، والدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى، والحضور معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظم على هامش فعالياته، حيث التقت العارضين، مشيدة بالمعروضات والمنتجات المعروضة داخله.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم على تنظيم المنتدى العربى لصحة المرأة فى دورته الثانية، الذى استمد فكرته من مبادرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام وتعزيز صحة المرأة ومن ضمنها محاربة المشاكل الصحية التى تهدد المرأة مثل السمنة.

وعبرت القباج، عن سعادتها بجهود المجتمع المدنى، متمثل فى الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والمشاركة فى تنظيم هذا المنتدى ودعوة معرض ديارنا بالمشاركة معه بعرض بعض منتجاته خلال المنتدى، والذى يهدف إلى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا والحفاظ على رفاهية الأسرة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن رفع الوعى هدف أساسى من أهداف المنتدى خاصة السمنة التى تسبب مشاكل صحية خطيرة والتى تتصدى لها الدولة المصرية بشكل قوى لحماية الأطفال والشباب وسيدات مصر بصفة خاصة.

وتابعت أن المشاكل الصحية المترتبة عليها كثيرة وهى تعتبر من أخطر المشاكل فى الأطفال والشباب والتى تؤدى إلى مرض السكرى وارتفاع الضغط وأمراض القلب والشرايين إضافة أنها عامل من عوامل الإصابة بالسرطان، لذا سوف تتبنى وزارة التضامن الفكرة بتوعية السيدات من مخاطر السمنة ومالها بشكل مباشر على تسبب السرطان خاصة سرطان الثدى وكيفية الحماية منها ومن هنا جاءت فكرة المنتدى فى دورته الثانية (المرأة – السمنة – السرطان)

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، دعمها المستمر لمنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها الصحة والتعليم لتكون شريكا رئيسيا لنا فى تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التى تنفذها الوزارة.

وأضافت أن الوزارة تعمل الآن على وضع إطار عمل وطنى مع منظمات المجتمع المدنى المصرية يشمل كا قطاعات التنمية من الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية المرأة والطفل والتمكين الاقتصادى ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك ليكون عمل منظمات المجتمع المدنى ضمن إطار ومنهج علمى بمستهدفات ومؤشرات قياس واضحة تعزز جهود التنمية من خلال الحملات التى تنفذ فى الأماكن بديل العشوائيات وقرى ومراكز حياة كريمة تحت مسمى (بالوعى مصر بتتغير للأفضل).

وواصلت: كما تهتم وزارة التضامن الاجتماعى بدعم أهم المؤسسات الوطنية ألا وهى مؤسسة الأسرة، حيث إن كل الدراسات الاجتماعية الدولية والوطنية أثبتت أن أقوى الدول على مستوى العالم لم تستطع إيجاد بديلا للدور الذى تلعبه الأسرة وأن الاستثمار فى دعم منظومة الأسرة والعمل على استقرارها اجتماعيا واقتصاديا يعزز كل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتحقيق معدلات النمو الاقتصادى المرجوة.

ولفت القباج، أن صحة المرأة هى صحة الأسرة بأكملها وصحة المجتمع والوطن، وتعثر المرأة صحيا يؤثر على سلامتها النفسية وسعادتها الزوجية وسلامة أطفالها وجودة حياتها.

وطالبت وزيرة التضامن، كل امرأة أن تهتم بالكشف الدورى على صحتها بشكل عام وبصحتها الإنجابية والنفسية بشكل خاص، وأن تدعم السيدات المحاربات بكل قوة وعزيمة، فالمساندة تقوى الصبر. والصلابة، وتساعد على تخطى الصعاب مهما كانت جسيمة وثقيلة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه فى سياق الأهداف التفصيلية للمؤتمر تستطيع وزارة التضامن مساندة المنتدى اليوم فى محورين أساسيين وهما: تعزيز الوعى بأهمية صحة المرأة وإدراجها فى جميع السياسات والخطط الوطنية، ودعم مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة والعاملة فى تنمية وصحة المرأة لتنفيذ برامج الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام.

واستكملت: كما تنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا متكاملا للارتقاء بالوعى المجتمعى فى كل القضايا التى تمس الأسر الأولى بالرعاية أى الأكثر فقر، حيث إن مكون الوعى للأسرة هو يعد منظورا رئيسيا للحماية الاجتماعية.

ونوهت بأن الفقر لا يقتصر على الفقر المادى، بل له أبعاد متعددة منها إتاحة المعرفة والمعلومات لتلك الأسر وربطهم بحزمة الخدمات الصحية والتعليمية، طبقا للدستور المصرى، هو الذى يضمن خروج الأسر الأكثر فقرا من دائرة الفقر، ويعزز فرصهم فى الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

ورحبت القباج، بإدراج مكون عن كيفية حماية ووقاية المرأة من الأورام، ضمن موضوعات برنامج وعى التابع للوزارة والمنفذ مع مجموعة من منظمات المجتمع المدنى ونشره لدى المستفيدين والأسر الأولى بالرعاية التى تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعى.