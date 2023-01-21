عاجل- الرئيس السيسى يتابع النشاط الدعوى والمجتمعى لوزارة الأوقاف

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة النشاط الدعوى والمجتمعى لوزارة الأوقاف.

وقد وجه الرئيس بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بحيث تكون جامعة لكل الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى فى كل محافظة.

واستكمالاً لجهود الدولة لنشر الخطاب الوسطى المستنير لصحيح الدين، وترسيخ أسسه السليمة، والتى تجاوز صداها نطاق مصر المحلى، عرض وزير الأوقاف جهود الوزارة من خلال الدورات التدريبية لبعض الأئمة والوعاظ والقيادات الدينية فى القارة الأفريقية، وذلك بهدف نشر ثقافة لغة الحوار والإيمان بالتنوع وقبول الآخر.

وعرض وزير الأوقاف مستجدات البرنامج المطور لتدريب الأئمة الجدد ونتائج مسابقة تعيينهم لانتقاء أفضل العناصر من الناحية العلمية والثقافية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز برامج تدريب الأئمة، بما يسهم فى صقل شخصية الأئمة وفكرهم الدعوى والثقافى على نحو عصرى يساعدهم على تكوين رؤية واقعية فى إطار فكرى مستنير.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالى 2 مليون جنيه، والتى تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، والتى تتناول حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده لدى أصحاب الصوت الحسن.

كما تم عرض خطة وزارة الأوقاف للاستعداد لشهر رمضان الكريم دعويًا ومجتمعيًا، وذلك من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل، فضلًا عن إسهام الوزارة فى خدمة المجتمع من خلال المشروعات المجتمعية كصكوك الاضاحى والإطعام وتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين وجهات الحكم المحلى على مستوى محافظات الجمهورية.

وعرض وزير الأوقاف أيضًا جهود الوزارة فى مجال الترجمة والنشر، خصوصًا أحدث ترجمة لمعانى القرآن الكريم إلى عدد جديد من اللغات، والتى سيتم طرحها خلال الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وذلك بهدف نشر صحيح الإسلام فيما يتعلق بتفسير معانى القرآن الكريم بعيدًا عن أى تحريف أو غلو، وذلك فى ضوء استراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطى المستنير.

كما تابع الرئيس كذلك نشاط هيئة الأوقاف وجهود تطويرها، والتى انعكست على الزيادة المستمرة فى إيراداتها، حيث تطورت إيراداتها خلال عام 2022 إلى حوالى 2 مليار جنيه بالمقارنة بما يقرب من 600 مليون جنيه فى عام 2014.