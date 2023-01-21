عاجل.. السيسى يوجه بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأيتام والأطفال فاقدى الرعاية الأسرية".

وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة، الذى يوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشددا على أهمية قيام كافة الجهات المعنية من وزارات وجمعيات أهلية بتركيز جهودها على توفير كافة سبل الرعاية لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم لتوفير بيئة مجتمعية صحية لتربيتهم.

كما وجه الرئيس بتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى كافة مناحى الحياة، كالدمج المجتمعى والمؤسسات التعليمية والعمل والمواصلات، موجها سيادته فى هذا الصدد برعاية المبادرتين اللتين أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعى على هامش مؤتمر "قادرون باختلاف"، وهما مبادرة "الإتاحة" لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل ذوى الاحتياجات الخاصة بكافة أركان وخدمات المجتمع، وكذلك مبادرة "أحسن صاحب" التى تهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وفيما يتعلق بتوجه الدولة نحو الرقمنة وميكنة كافة قواعد البيانات؛ وجه السيد الرئيس بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات، مع ربطها شبكيا بكافة المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، بحيث تساعد المنصة على سرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية للغارمين، ودراسة أفضل السبل فاعلية لعلاج أسباب الغرم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى عرضت كذلك جهود الوزارة للرعاية الأسرية من خلال سلسلة برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الأسرة ودعم دورها ومساعدة كافة أفرادها على تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة فى الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوى احتياجات خاصة، مع تقديم كل سبل الحماية المجتمعية الممكنة لهم للحيلولة دون التعرض لظروف معيشية قهرية تؤثر على نفسيتهم وتفاعلهم مع المجتمع.