متحدث الخارجية: تصريحات حسن نصر الله عبثية تحاول استدعاء بطولات زائفة

جدة - نرمين السيد - وقال فى منشور على صفحة وزارة الخارجية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": ردًا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصريحات حسن نصر الله التى تطرق فيها إلى مصر مؤخرًا، رفض السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية التعقيب على تلك التصريحات، مشيرًا إلى أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة.

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