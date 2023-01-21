افتتاح 7 معارض أهلا رمضان جديدة بقرى مركز دير مواس بالمنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، عن إقامة 7 معارض "أهلا رمضان" بالمركز والقرى التابعة له، تنفيذ لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالاستمرار فى إقامة المعارض وتوافر كل السلع والمواد الغذائية، بالأسعار التى تتناسب مع جميع فئات المواطنين.





وقال عامر طه، رئيس المركز، إن المعارض تشمل جميع القرى التابعة للمركز، منها إقامة معرضين بزمام المركز، وإقامة معارض بالقرى الكبيرة التابعة للمركز. وأضاف طه، أن إقامة المعارض تأتى للتسهيل على المواطنين من مختلف الفئات لشراء كل احتياجاتهم ومتطلباتهم، وبتخفيضات تصل إلى 30 % لبعض السلع، ضمن توجهات وزارة التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة.

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