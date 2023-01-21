وزير الخارجية يستقبل مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 04:30 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنه في إطار حرص وزارة الخارجية على التفاعل مع مراكز الفكر والأبحاث، وتوسيع دائرة التشاور وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية، استقبل السيد سامح شكرى وزير الخارجية صباح السبت ٢١ يناير الجارى مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية فى تشكيله الجديد برئاسة وزير الخارجية الأسبق محمد العرابى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الحوار بين وزير الخارجية وأعضاء المجلس امتد لأكثر من ساعتين، شهد خلالها نقاشاً مطولاً بين وزير الخارجية وتلك النخبة المنتقاه من أصحاب الفكر والرأي، تناول علاقات مصر مع شركائها الاستراتيجيين، والأوضاع علي الساحة الإفريقية، وقضية سد النهضة، والعلاقات مع دول الجوار الجغرافى للإقليم العربى، فضلا عن دور الدبلوماسية المصرية و أدوات الدبلوماسية العامة فى دعم أهداف الدولة المصرية فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن المناقشات عكست الدور الهام الذي تضطلع به مراكز البحث والفكر فى دعم عملية صنع القرار الخاص بالسياسة الخارجية، وأهمية الإبقاء علي قنوات الاتصال مفتوحة مع مراكز البحث لتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والتجارب العملية المتوفرة لدعم أهداف السياسة الخارجية المصرية فى حماية مصالح الوطن.

هذا، وفى نهاية اللقاء، تم التقاط صور تذكارية لمجلس إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجية مع السيد وزير الخارجية.