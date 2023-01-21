مايا مرسى تشيد بفتاة الشرقية بعد إنقاذ عائلة من الغرق: نموذج نفخر به

جدة - نرمين السيد - وقالت فى منشور عبر حسابها الرسمى على فيس بوك: "بنت منيا القمح.. بطلة الشرقية.. بطلة الجمهورية.. البنت المصرية الجدعة الشجاعة.. لم تفكر لحظة فى إنقاذ أسرة (سيدتان و4 أطفال) من الغرق، بعدما انقلبت بهم السيارة التى كانوا يستقلونها فى مياه ترعة تمر بمنطقة أبو طبل فى منيا القمح".

وتابعت مايا مرسى مستشهدة بما حدث وفق شهود العيان: "تجمهر الأهالى حول الترعة فور انقلاب السيارة، ولكن خرجت من بينهم فتاة نزلت إلى المياه، ولم تخف ولم تهتز.. ترعة عميقة كان فيه دوامة فى المياه.. خلاص أنا ميتة، بس أنقذ الناس وبعدين مش مهم أنا، لكن ربنا قادر على كل شىء زى ما خلانى أنزل المياه جرى قادر يطلع الناس دول وينقذنى".

واختتمت مايا مرسى: "ربنا يحميكى نموذج لمصرية نفخر بها .. بنت مصر الأصيلة".