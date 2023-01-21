أستاذ مناعة لـ إكسترا نيوز: مبادرة العناية بصحة الأم تشمل رعاية مكثفة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، إن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين التى انطلقت فى مارس 2020 ساهمت فى الكشف على عدد كبير من السيدات لمنع انتقال الفيروسات، حيث إنه بدون هذه العناية والمتابعة كانت تتنقل إلى الأجنة ويصبح الأطفال مصابين بالأمراض مثل مرض نقص المناعة وفيروس بى وغيرها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح"، الذى يعرض على قناة "إكسترا نيوز": "هذه المبادرة كانت تضمن متابعة السيدات الحوامل خلال فترة الحمل وإجراء الفحوصات بشكل دورى.. ومتابعة حالة الجنين والحصول على العلاجات اللازمة أثناء الحمل من خلال أدوية لا تؤثر على الحمل أو صحة الجنين". وشدد على أن المبادرة كانت تضمن الرعاية المكثفة حتى بعد الولادة، وضمان حصول الأطفال الرضع على العلاجات المطلوبة واللقاحات اللازمة بداية من الولادة". وتابع الدكتور أشرف عقبة: "يتم أيضا ضمن المبادرة متابعة حالة السيدات حتى بعد إتمام عملية الولادة.. وولادة السيدة المصابة بفيروس الإيدز أو فيروس بى يحتاج إلى نوع من الرعاية المتكاملة أثناء فترة الحمل وخلال الولادة وما بعد الولادة لمنع إصابة الأطفال"، مشيدا بما حققته المبادرة الرئاسية فى الحفاظ على صحة الأجنة.

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