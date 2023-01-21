ليفربول ضد تشيلسي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لقمة الدورى الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 03:32 مساءً - أنهى التعادل السلبي الشوط الأول لمباراة ليفربول وتشيلسي التى تجمعهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

شهد الشوط الأول احتساب حكم تقنية الفار تسللا صحيحا على هدف تشيلسي الذى أحرزه هافيرتز بعدما لوحظ أن قدم هافيرتز أقرب إلى مرمى الخصم.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوناتى، جوميز، روبرتسون، باشكتيك.

خط الوسط: تياجو، نابى كيتا، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، إيلوت، وكودى جاكبو.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: سيلفا، أزبيليكويتا، لويس هال، بدياشيلى.

خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، مودريك.

خط الهجوم: كاى هافيرتز، ماونت، حكيم زياش.

ليفربول ضد تشيلسي

تقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي تحت شعار "من يخطف المركز التاسع"، يعاني الريدز من سلسلة نتائج سلبية ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قادته للتراجع إلي المركز التاسع بالمسابقة، حيث خسر أخر مباراتين أمام برينتفورد وبرايتون بالجولتين 19 و20 على الترتيب، فيما خسر البلوز أمام مانشستر سيتي 0-1 في الجولة الـ 19، ثم سقط أمام فولهام 1-2 في الجولة السابعة المؤجلة، وفاز في الجولة الـ 20 على كريستال بالاس بهدف نظيف.

ليفربول ضد تشيلسي

ويسعى ليفربول إلى استعادة التوازن بعد الهزيمة القاسية في الجولة الماضية امام برايتون بثلاثية نظيفة، كما انه خسر المباراة التي سبقتها أيضا أمام برينتفورد، ويأمل يورجن كلوب مدرب الريدز الفوز اليوم أمام تشيلسي لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر بنفس الرصيد وإن كان البلوز لعب 19 مباراة في الدوري عكس الريدز الذي لعب 18 مباراة.

كانت الهزيمة أمام برايتون وهي السادسة لفريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، جاءت لتبعد كتيبة كلوب بفارق عشر نقاط خلف المراكز الأربع الأولى، لكن المدرب الألماني قد صرح قبل أيام بأن على فريقه العودة للقواعد الأساسية من أجل التغلب على مشاكله الحالية، مؤكدا أن المستوى الذي يجب أن يظهر عليه الفريق سيكون هو التحدي الأصعب للفريق.

ليفربول ضد تشيلسي

ويعاني ليفربول من أزمة في خط وسط الفريق بسبب كثرة الإصابات التي ضربت لاعبي الريدز في الفترة الأخيرة، وهو ما جعله يتعرض للعديد من الهزائم خلال الموسم الحالي، وكشفت صحيفة ديلي ميل أن الريدز يستعد لضربة مزدوجة لكل من النجم الصاعد جود بيلينجهام وماثيوس نونيز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ، حيث يضع عينيه على ضم لاعب وولفرهامبتون، ماتيوس نونيز، على سبيل الإعارة.