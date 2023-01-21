تعليم القاهرة: أسئلة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية سهلة وشاملة المنهج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 03:32 مساءً - أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، حيث جاءت ورقة امتحان الدراسات الاجتماعية واضحة سهلة القراءة وجاءت الأسئلة شاملة لجميع أجزاء المنهج ومتنوعة بين موضوعية و مقالية ( خريطة، أختر، صوب، بم تفسر، استنتج، وجاءت الأسئلة مناسبة للوقت المحدد للإجابة والمراجعة، كما جاءت ورقة امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واضحة وجاءت صياغة الأسئلة بشكل سهل ولا توجد أخطاءإملائية، وشملت الأسئلة كل محتوى الفصل الدراسى الأول وتنوعت الأسئلة مابين اختيار متعدد، صح وخطأ، أكمل وكانت الأسئلة تناسب الوقت بشكل جيد.

وكان أولياء أمور والطلاب اشتكوا من صعوبة الأسئلة، حيث أكدوا على أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسى الأول طويل وغير مباشر وتضمن جزئيات تفوق مستويات الطلاب حيث لم تراعى الأسئلة المستويات المختلفة للطلاب، كما طالب أولياء الأمور بمراعاة الطلاب فى التصحيح.

فيما أكدت مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الأسئلة من المنهج ووفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وسيتم تصحيح عينة عشوائية من كراسات الإجابة وفى حالة التأكد من وجود مشكلات فى سؤال سيتم توزيع درجته على باقى أسئلة الامتحانات.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسى الأول، فى مادة الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، حيث أدى الامتحان قرابة 200 ألف طالبا وطالبة داخل 768 لجنة، بالإضافة لعدد 7 حالات تؤدى الامتحان بمستشفى 57357، و35 مكفوفين، و43 طالبا من الصم.

وكانت جروبات الغش نشرت أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول، الثانوى العام الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث تداولت الجروبات أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوى العام بسوهاج وامتحان الفيزياء للأول الثانوى بإدارة الشروق التعليمية، كما نشرت الجروبات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لبعض المحافظات منها مادة الجبر بمحافظة المنوفية والحبر والاحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين قاموا بتصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش، مشددة على أن أسئلة امتحان الثانوى العام ليست موحدة بل لطلاب كل إدارة تعليمية امتحان مختلف ومن ثم نسبة الاستفادة من محاولات الغش ضئيلة.