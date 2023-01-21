اليوم.. «بالبنط العريض» يكشف: عناصر إخوانية تنشر الشائعات بالصحف الأجنبية

جدة - نرمين السيد - يكشف الإعلامى الدكتور حسام فاروق، خلال حلقة اليوم من برنامج "بالبنط العريض" على القناة الفضائية المصرية على القناة الفضائية المصرية، عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من أحكام والموجودين فى لندن، والذين أوكل لهم التنظيم الدولى مهمة التواصل مع الصحف الأجنبية لنشر مقالات يشوهون فيها الدولة المصرية، ويهاجمون مؤسسات الدولة وينشرون الشائعات والأرقام المغلوطة حول الشأن المصرى.





كما يكشف فاروق، عن عناصر الخطة الأخيرة للتنظيم فى الإعلام الأجنبى والتى تنتهز فرصة وجود أزمة اقتصادية عالمية تضررت منها دول كثيرة ومنها مصر، فى محاولة لترويج الشائعات والأكاذيب حول الاقتصاد المصرى وقرارات الدول الاقتصادية والمشاريع التنموية الكبرى، بهدف نشر الإحباط واليأس بين الشعب المصرى وتحريض الناس على الفوضى.

وخلال البرنامج يكشف أيضا بالأسماء عن من يعملون من الإخوان على هذا الملف، كما يكشف بعض الصحف التى تتعاون معهم، وكذلك الصحف والمواقع الإخبارية التى أسسها التنظيم الإرهابى فى الخارج، لا سيما فى لندن وبعض العواصم الأوربية الأخرى.

ويعرض مقدم البرنامج نماذج من أحدث ما نشر فى الصحافة العالمية المتخصصة فى الاقتصاد حول وضع الاقتصاد المصرى، والتى تكشف كذب تقارير الإخوان وأهدافها الخبيثة.

"بالبنط العريض" يعده ويقدمه الدكتور حسام فاروق الخبير المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى، ويبث على الهواء مباشرة يوم السبت من كل أسبوع على شاشة القناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 3.45 عصرا بتوقيت القاهرة.