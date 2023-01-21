خطة معهد إعداد القادة خلال إجازة نصف العام 2023

جدة - نرمين السيد - ينظم معهد إعداد القادة، عدة فعاليات وأنشطة خلال فترة إجازة نصف العام 2023؛ بهدف إعداد الكوادر والقيادات، وخلق جيل قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المُستدامة.





وتهدف هذه الفعاليات، إلى نشر الوعى السياسى والثقافى والدينى والاقتصادى والاجتماعى والفنى والرياضى والعلمى، وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن، بالإضافة إلى الحفاظ على المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والابتعاد عن الأفكار الهدامة غير السوية ومحاربة الشائعات ونشر ثقافة التسامح والتعايش.

وأشار كريم همام مدير معهد إعداد القادة، إلى أنه من المُقرر عقد أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالتعاون مع جامعة الجلالة خلال الفترة من 27 يناير الجارى وحتى 1 نوفمبر المقبل لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وذلك بمقر جامعة الجلالة؛ بهدف تشجيع الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وخلق جيل قادر على الاندماج والتواصل والحوار بعيدًا عن التعصب والتشدد، وذلك من خلال الدور التوعوى للمعهد فى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومُحاربة الأفكار غير السوية لدى الشباب.

وخلال هذا الفوج، يلتقى طلاب تلك الجامعات بمختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية؛ بهدف المشاركة فى الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة وانخراطهم فى الحياة الجامعية بشتى أشكالها، كما يتضمن هذا الفوج العديد من مجالات التسابق فى النشاط الرياضى (كرة قدم خماسية - تنس طاولة - للتنس الأرضى)، والنشاط الثقافى من خلال دورى المعلومات، والنشاط الإجتماعى من خلال (مسابقة الشطرنج - مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية)، النشاط الفنى من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وأيضًا النشاط العلمى والتكنولوجى.

كما ينظم المعهد خلال إجازة نصف العام الدراسى أيضًا البرنامج التدريبى لإعداد القائد العربى بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية بمحافظة الأقصر، بمشاركة طلاب الجامعات العربية من 16 دولة عربية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد القيادات العربية لكى يكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم، وذلك من خلال تنوع المحاضرات خلال البرنامج لتحقيق التنمية المُستدامة.

كما يُسهم هذا البرنامج التدريبى لتعليم الطلاب المشاركين الالتزام والتمسك بالصواب والحفاظ على المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية والابتعاد عن الفكر المتطرف الهدام ومُحاربة الشائعات، ونشر السلام المُجتمعى داخل البلدان العربية، وتدعيم قيم المواطنة.

ويتضمن البرنامج التدريبى العديد من المحاضرات حول الشباب وأهمية التدريب، ودور طلاب الجامعات العربية فى مواجهة الإرهاب والتطرف الدولى، وأخرى عن مصر ومكانتها، ورؤية مصر 2030، ومحاضرة بعنوان الأمن القومى المصرى وارتباطه بالأمن القومى العربى، وعمل نموذج مُحاكاة اتحاد الجامعات العربية، بالإضافة إلى بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر المُلقبة باسم مدينة الشمس.