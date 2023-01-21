الحكومة تنفى الإعلان عن مسابقات ذات جوائز مالية للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 02:34 مساءً - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من روابط إلكترونية منسوبة لهيئة البريد المصري بزعم الإعلان عن مسابقات ذات جوائز مالية للمواطنين، تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد المصري، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهذه المسابقات، وأن تلك الروابط وكذلك الإعلانات المتداولة وهمية ومزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بهما مطلقاً.

وشددت الهيئة على أن الإعلان عن أي مسابقات خاصة بالبريد المصري يتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، سواء الموقع الإلكتروني عبر الرابط التاليwww.egyptpost.org""، أو صفحة الفيس بوك عبر الرابط التالي: "https://m.facebook.com/433562196804046/"، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789.

وحذرت هيئة البريد المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإعلانات الوهمية.