سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة، إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتى تضم عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم وعدد من أسر شهداء القوات المسلحة.





وقامت إدارة الشؤون المعنوية، بالإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية ، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر، تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، باتخاذ التدابير لتيسير إجراءات البعثة. وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة، لما تقدمه من جميع أوجه الرعاية لأبنائها، داعين المولى عز وجل أن يتقبل منهم المناسك، وأن يحفظ مصر والقوات المسلحة من كل مكروه وسوء. جاء ذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء فى إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل.

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