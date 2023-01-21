وزيرة التضامن: إقرار حقوق الطفل وتفعيلها مكفول للأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - وحضرت الاحتفالية كرستينا البرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمستشار محمد عمر القمارى نائب مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى والأستاذ مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والمهندس ياسر سعد ممثل وزارة القوى العاملة وعدد من المتخصصين ببرامج إعداد الطفل من شركاء المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وتم خلال الحفل، عرض أهم إنجازات مشروع عدالة الأطفال، وهو يرتكز على ثلاثة محاور هى التأهيل بالرعاية اللاحقة، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات، وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات للدعم القانونى من استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية وتنفيذ برامج تعليمية، وإعادة دمج الأطفال مع أسرهم وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة من توفير المسكن وعمل مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل.

وتم توسيع نطاق التعاون لمدة خمس سنوات منذ عام 2021 لاستكمال ماتم تنفيذه فى المؤسسات الحالية وتوسيع نطاق عمل المكتب ليضم عشر مؤسسات أخرى للبنين والفتيات ليصبح إجمالى المؤسسات المطورة 20 مؤسسة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال كلمتها عن سعادتها بالحضور لتوثيق هذا الحدث الذى يعد نتاج لعمل مشترك قائم على تحقيق التكامل فى دفع وتطوير منظومة عدالة الأطفال فى مصر مما يحقق المصلحة الفضلى للطفل المصرى، وفى تنمية الشراكات مع المنظمات الأهلية والهيئات الدولية، بما يساهم فى تحقيق التكامل فى ترسيخ وتأسيس منهج تصالحى لأطفال الدفاع الاجتماعى والأحداث فى مصر.

كما أكدت القباج، على ضرورة تأهيل العاملين فى قطاع الرعاية الاجتماعية بما يشمل المشرفين على مؤسسات الرعاية، ومكاتب المراقبة، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلى أهمية التربية الإيجابية وضرورة احترام حقوق الطفل، والسعى الدؤوب نحو اكتشاف وتنمية مواهبهم، تأكيداً على أن الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية هى جزء من تكوين الشخصية ودعم ثقة الطفل بنفسه والتعبير عن مشاعره، وهو محور هام للغاية فى عمليات التأهيل ودعم دعم العدالة التصالحية لأطفال الدفاع الاجتماعى والأحداث.

وأضافت القباج أن برنامج "منهج إصلاحى للعدالة الجنائية"، يستعرض نموذجًا تربويًا اجتماعيًا لإعادة الدمج والتدابير البديلة للاحتجاز، والممول من وكالة التعاون الإيطالى، استهدف تحسين برامج التأهيل وإعادة دمج الأطفال فى المجتمع، وهو ما قد تم تنفيذه فى 9 مؤسسات رعاية فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، وسيتم التوسع فى 11 مؤسسة أخرى ليشمل إجمالى 20 مؤسسة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2025.

وقد أكدت القباج على أن إقرار حقوق الطفل وتفعيلها والحفاظ عليها هو حق مكفول لجميع الأطفال بشكل عام وبشكل أخص للأطفال الأولى بالرعاية التى لم تسمح الظروف لتمتعهم بحياة أسرية آمنة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى رسالة إلى الأبناء بضرورة صناعة مستقبلهم بأيديهم وبذل كل الجهود الممكنة فى سبيل النجاح وتحقيق الذات والاستقلال والانضباط فى العمل الجاد لتحقيق الأهداف هو سبيل النجاح.

ومن جانبها أكدت كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن جميع الشركاء عليهم أن يتذكروا أن النجاح فى إعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم فى المؤسسات لا يساعد الأطفال فحسب، بل يفيد أيضاً المجتمع ككل، مشيرة إلى أن أهم مخرجات هذا البرنامج من الأدلة الإرشادية تساهم بشكل كبير كأدوات تدريب وإعداد للعاملين فى منظومة الدفاع الاجتماعى.

وعلى هامش الاحتفالية، افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعى معرض مخرجات برنامج "التربية من خلال الفن"، الذى يعرض منتجات الورش المهنية والحرفية لأطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات شبه المغلقة الذى يضم معروضات ومنتجات من إنتاج وصنع أبناء المؤسسات.

وتضمن الحفل عروضا غنائية واستعراضية ومسرحية للأطفال، وتم استعراض نموذج تطوير منظومة التأهيل المهنى بالمؤسسات، وأبرز الأنشطة التى تضمن تمكين الأبناء واستمرارية التطوير.

كما تم عرض قصص نجاح للأبناء ونماذج ناجحة من المؤسسات حول تأثير الدعم القانونى والرعاية اللاحقة فى إعادة إدماج الأطفال بالمجتمع وتم خلال الحفل تكريم شركاء النجاح من العاملين وتوزيع الدروع والشهادات.