المتحف المصرى الكبير.. إنجاز الأحفاد لتقدير الأجداد (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" إنجاز الأحفاد لتقدير الأجداد فى المتحف المصرى الكبير. وتبلغ مساحة المتحف الكلية 500 ألف متر مربع، ويتوسط منطقتى الأهرام القديمة والقاهرة المعاصرة، ويعد بوابة لماضى مصر وحاضرها ومستقبلها، كما يعد تصميمه لعرض أكبر مجموعة من الآثار فى العالم.

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