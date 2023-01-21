الجمهورية الجديدة.. حق المصريين فى «حياة كريمة» (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يتناول الفيديوجراف التالى جهود الدولة:-
وجاءت فى مقدمة الأولويات خلال العام المالى الجديد 2022-2023، الحق فى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى، كما تسعى الدولة لرفع جودة مياه الشرب، وزيادة عدد محطات تحلية المياه، وتطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحى.
يأتى ذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى تنفذها الدولة من أجل توفير الخدمات للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا.
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