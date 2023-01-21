التعليم العالى تعلن عن منح مقدمة من الحكومة الروسية للعام الدراسى 2023

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن توافر عدد من المنح الدراسية للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه، والمقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية للعام الدراسى 2023-2024.





وأشارت الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة إلى أن هذه المنح تشترط فى المتقدم أن يعمل بإحدى الجهات المدرجة فى خطة البعثات، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا بالنسبة للماجستير، ولا يزيد عن 33 عامًا للتقدم للدكتوراه عند تاريخ بدء الإعلان.

كما أفاد الإعلان بأن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة تتضمن تقديم أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح لـ 62 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى، وخطاب قبول من إحدى الجامعات التعليمية بروسيا، ونسخة من استمارة التقدم للمنحة مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة روسيا بعد التقدم على الرابط التالى من هنا أو من هنا أو من هنا

بالإضافة لاستيفاء المستندات المطلوبة للجانب الروسى، على أن يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات فى العنوان التالى: 7 ش إبراهيم أبو النجا - حى السفارات - مدينة نصر، ولن يلتفت إلى المستندات التى تقدم عن طريق الإيميل، علمًا بأن آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة يوم الإثنين الموافق 20/2/2023، على أن تتحمل البعثات فيما لا تتحمله جهة أخرى باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الروسى طبقًا للبرنامج التنفيذى للدارسين الذين تم اختيارهم من خلال الإدارة المركزية للبعثات، ومن تقدم عن غير طريق الإدارة لا يجوز تمويله من البعثات.



ولمزيد من التفاصيل الخاصة بمستندات المنح يمكن الرجوع للرابط الإلكترونى التالى من هنا

ومن جانب آخر، أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، عن توافر منح مقدمة للدولة من الحكومة الروسية للعام الدراسى 2023-2024 فى ضوء أحكام اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية، للحصول على درجة (البكالوريوس – الليسانس – التخصص).

وأفاد الإعلان بأن شروط التقديم للمنح تتضمن أن يكون المرشح مصرى الجنسية، وألا يزيد السن عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة عند تاريخ بدء الإعلان، فى حين تتضمن المستندات المطلوبة تقديم نسخة من استمارة التقدم للمنحة مستوفاة يتم نسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة روسيا بعد التقدم على الرابط التالى من هنا من هنا من هنا.

بالإضافة لتقديم أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح لـ 62 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى، وكذلك أصل وصورة شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها باللغة الإنجليزية، مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الروسى، على أن يتم تسليم المستندات المطلوبة بمقر البعثات فى العنوان التالى: 7 ش إبراهيم أبو النجا- حى السفارات - مدينة نصر، ولن يلتفت إلى المستندات التى تقدم عن طريق الإيميل، علمًا بأن آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة يوم الإثنين الموافق 20/2/2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أى نفقات عن هذه المنح.