جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عبر موقع "فيسبوك": "أشبال الفريق الوطنى للتطوع هتلاقيهم فى كل قافلة وفى كل حتة بيساعدوا". وتابع الحساب: "فى قافلة ستر وعافية فى الفيوم إيديهم مع كل الفرق فى كل الأنشطة كانت سابقة، علموا ولادكم إن مساعدة الغير خير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشبال التحالف الوطنى يشاركون فى قوافل ستر وعافية بالفيوم: مساعدة الغير خير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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