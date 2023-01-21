البريد تنفى الإعلان عن مسابقات للمواطنين بجوائز مالية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الهيئة القومية للبريد المصرى، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لهذه المسابقات، وأن تلك الروابط وكذلك الإعلانات المتداولة وهمية ومزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بهما مطلقا، مشددة على أن الإعلان عن أى مسابقات خاصة بالبريد المصرى يتم بشكل رسمى من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، سواء الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالى www.egyptpost.org، أو صفحة الفيس بوك عبر الرابط التالى: https://m.facebook.com/433562196804046/، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789، محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإعلانات الوهمية.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]