مواد غذائية وملابس.. التحالف الوطنى يوزع مساعدات على الأهالى بالفيوم (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك فى العمل "مؤسسة أبوالعينين الخيرية - بنك الطعام المصرى - مؤسسة العربى لتنمية المجتمع - مؤسسة الجارحى للتنمية المجتمعية - جمعية رسالة - جمعية الأورمان - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة صناع الحياة مصر". ياتى ذلك فى إطار مبادرة خيرك سابق ضمن قوافل ستر وعافية التى تجوب المحافظات.

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