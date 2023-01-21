وزير الشباب يفتتح مجمع حمامات السباحة بمركز التنمية الشبابية بـ15 مايو وملعب نجيل صناعي بمركز شباب دار السلام ويتفقد مركز شباب حي الأسمرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 01:32 مساءً - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجمع حمامات السباحة بمركز التنمية الشبابية ب 15 مايو بمحافظة القاهرة، ترافقه المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضمن جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت في كافة محافظات الجمهورية.

رافق الدكتور أشرف صبحي خلال جولته التفقدية كل من أحمد عفيفي رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الدكتور أحمد نظمي رئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالقاهرة.

وضم مجمع حمامات السباحة (حمام أوليمبي، حمام غطس، حمام أطفال)، وتفقد الملاعب بمركز الشباب والمبني الإداري والقاعات ومنطقة العائلات، واستمع الي طلبات أعضاء المركز.

كما افتتح وزير الشباب والرياضة أعمال تطوير ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب دار السلام، بتكلفة مقدارها مليون ومائتين الف جنيه، وتفقد مشروع "مشواري" والذي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وكذا تفقد تنفيذ برنامج حماية جيل(حلقة وصل بين جيل وجيل)، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مؤسسة يسر، كما تفقد أعمال التطوير بمركز شباب حي الأسمرات.

أكد وزير الشباب والرياضة على أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والعمل علي رصد كافة متطلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضي قدماً في تنفيذها وفق جدول زمني محدد لخدمة الشباب والنشء في كافة أنحاء الجمهورية.

كما أكد على ضرورة تكثيف البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والدينية، داخل مراكز الشباب، تأكيداً على رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة أفراد الأسرة المصرية، تماشياً مع استراتيجية القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري، في شتي المجالات.

وكان وزير الشباب والرياضة قد افتتح صباح اليوم في مستهل جولته التفقدية مجمع حمامات السباحة بمركز شباب المعصرة بتكلفة ٧ مليون جنيه.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة التفقدية بمحافظة القاهرة تفقد أعمال رفع كفاءة حمام السباحة نصف أوليمبي (BOT) بمركز شباب القلعة، وتفقد أعمال التطوير مركز شباب الشرابية، وافتتاح مركز التدريب المهني للوافدين والمصريين بمركز شباب السيدة زينب، وكذا تفقد أعمال رفع كفاءة حمام السباحة نصف أوليمبي (BOT) وافتتاح الملعب المتعدد وتفقد مشروع مراكز الفنون بمركز شباب روض الفرج.

كما تتضمن الجولة التفقدية افتتاح الملعب الخماسي وتفقد انشاء حمام السباحة نصف أوليمبي وأعمال رفع كفاءة ملعبين خماسيين، واحلال وتجديد كافتيريا وافتتاح عدد (2) قاعة متعددة الأغراض، وافتتاح صالة الجيم بمركز شباب الثورة الحضري، وتختتم الجولة بتفقد ندوة "تصدوا معنا" ولقاء شبابي وتفقد التصفيات التمهيدية لدوري مراكز الشباب وتفقد أعمال التطوير بمركز شباب الساحل.