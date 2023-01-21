منة عصام.. مصرية هزمت إعاقتها البصرية بـ «القوس والسهم» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، أنّ هذه اللعبة تعلم الصبر والتركيز والهدوء، مردفة: "بعد شهر عرفت مسكة القوس بيبقى شكلها إزاى وأصوب السهم بالطريقة السليمة، وبقيت أجيب الهدف المطلوب، بقيت أبعد بالمسافة، بدأت بـ5 أمتار، ودلوقتى بلعب على 18 مترا".

وتابعت: "فى بدايتى كنت بشوف الهدف فين وأعد خطواتى وأبدأ فى تلمس اللوحة والهدف، وبعد كده برجع لمكان التصويب، الكابتن بيظبط لى الموقع على الهدف مرة واحدة، وأنا أبدأ فى وضع السهم والتنشين لإصابة الهدف"، لافتةً فى الوقت ذاته إلى أنّها تطمح إلى تعلم الفروسية بالتوازى مع احتراف القوس والسهم.

وأكدت أن اللعبة صعبة، لكن الحب والإصرار يجعل الأمور أسهل دوما، متابعة: "لو اتعاملنا مع الحاجة بقلبنا هناخد كل اللى عندها، سواء جماد أو حيوان أو إنسان"، مشيرةً إلى أنها استغرقت فترة زمنية طويلة حتى تجيد الضرب والنشان.