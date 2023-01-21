ورشة عمل بأكاديمية الشرطة حول مواجهة مخططات إسقاط الدول

جدة - نرمين السيد - نظمت أكاديمية الشرطة، ورشة العمل التدريبية الرابعة والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية بوزارة العدل والجهات القضائية، تحت عنوان "دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول" وذلك على مدى خمسة أيام بمقر مركز بحوث الشرطة بالأكاديمية، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.





واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى، من أبرزها "تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية"، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام، وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات العسكرية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة". ويعد تنظيم هذه الورشة استمرارا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

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