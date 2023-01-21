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الأوقاف تدرب 30 إماما على الحاسب الآلى

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 12:30 مساءً -  تنطلق اليوم البسبت فعاليات الدورتين التدربيبية فى تدريب الحاسب الآلى تنظمها وزارة الاوقاف بمشاركة 30 إمام واوعظة ، فى إطار جهود الوزارة للاعداد الجيد والتميز العلمى فى كافة وجوده المعرفه وخاصة فى مجال الحاسب الآلى والتحول الرقمى .

 

 وفيما يلى أسماء الأئمة والواعظات المشاركون في الدورة:

 

أولًا: الدورة الصباحية وهى رقم (109) وتعقد من الساعة (10) صباحًا وحتى الساعة (3) عصرًا.

 

1 - شريف أحمد عبد السلام الحماقى - القليوبية - إمام وخطيب

 

2 - حافظ محمد حافظ أحمد قابيل - القليوبية - إمام وخطيب

 

3 - مجدى سيد شعبان محمد - الفيوم - إمام وخطيب

 

4 - عبد البديع عثمان محمد عثمان - شمال سيناء - إمام وخطيب

 

5 - أحمد السيد أحمد صالح - الشرقية - إمام وخطيب

 

6 - أحمد السيد محمد عطية - الشرقية - إمام وخطيب

 

7 - محمد محمد أحمد سويلم - الشرقية - إمام وخطيب

 

8 - محمد أحمد سلطان - المنيا - إمام وخطيب

 

9 - عمر محروس مصطفى سليم - المنيا - إمام وخطيب

 

10 - خالد جمعة عبدالله الطنوبى - البحيرة - إمام وخطيب

 

11 - يحيى محمد عبد الحكيم فؤاد - الإسكندرية - إمام وخطيب

 

12 - محمود محمد نوار عبد الله - الإسكندرية - إمام وخطيب

 

13 - محمد عوض عوض الموافى - دمياط - إمام وخطيب

 

14 - آية محمد محمد على خطاب - القاهرة - واعظة

 

15 - نهلة قدرى عبدالحميد محمد - القاهرة - واعظة

 

ثانيًا: الدورة المسائية وهى رقم (110) وتعقد من الساعة (4) عصرًا وحتى (9) مساءً .

 

1 - محمد على محمد على سليمان - المنيا - إمام وخطيب

 

2 - محمود كمال أحمد خضر - المنيا - إمام وخطيب

 

3 - محمد محمد محمد محمد مسعود - قنا - إمام وخطيب

 

4 - محمد عادل محمد محمد - الشرقية - إمام وخطيب

 

5 - أحمد حجازى محمد سالم - الشرقية - إمام وخطيب

 

6 - أشرف عبدالله الحفنى العدل - الدقهلية - إمام وخطيب

 

7 - أحمد محسن على إبراهيم سالم - الدقهلية - إمام وخطيب

 

8 - هيثم السعيد إسماعيل إبراهيم - الدقهلية - إمام وخطيب

 

9 - جمعة محمد جمعة الخور - البحيرة - إمام وخطيب

 

10 - أحمد إبراهيم جابر حبيب - البحيرة - إمام وخطيب

 

11 - أحمد شحاته محمد حسان - بنى سويف - إمام وخطيب

 

12 - محمد مختار عبد الله السيد - الأقصر - إمام وخطيب

 

13 - أحمد محمد محمد عبد الراضى - الأقصر - إمام وخطيب

 

14 - محمود عويس أحمد حسين - أسوان - إمام وخطيب

 

15 - صابر على عبد الحليم مصطفى - أسيوط - إمام وخطيب

 

 

 

على أن يقوم كل متدرب بإحضار الملف الشخصى ويحتوى على (2) صورة شخصية ، وصورة المؤهل ، وصورة الرقم القومي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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