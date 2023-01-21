الأوقاف تدرب 30 إماما على الحاسب الآلى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 12:30 مساءً - تنطلق اليوم البسبت فعاليات الدورتين التدربيبية فى تدريب الحاسب الآلى تنظمها وزارة الاوقاف بمشاركة 30 إمام واوعظة ، فى إطار جهود الوزارة للاعداد الجيد والتميز العلمى فى كافة وجوده المعرفه وخاصة فى مجال الحاسب الآلى والتحول الرقمى .

وفيما يلى أسماء الأئمة والواعظات المشاركون في الدورة:

أولًا: الدورة الصباحية وهى رقم (109) وتعقد من الساعة (10) صباحًا وحتى الساعة (3) عصرًا.

1 - شريف أحمد عبد السلام الحماقى - القليوبية - إمام وخطيب

2 - حافظ محمد حافظ أحمد قابيل - القليوبية - إمام وخطيب

3 - مجدى سيد شعبان محمد - الفيوم - إمام وخطيب

4 - عبد البديع عثمان محمد عثمان - شمال سيناء - إمام وخطيب

5 - أحمد السيد أحمد صالح - الشرقية - إمام وخطيب

6 - أحمد السيد محمد عطية - الشرقية - إمام وخطيب

7 - محمد محمد أحمد سويلم - الشرقية - إمام وخطيب

8 - محمد أحمد سلطان - المنيا - إمام وخطيب

9 - عمر محروس مصطفى سليم - المنيا - إمام وخطيب

10 - خالد جمعة عبدالله الطنوبى - البحيرة - إمام وخطيب

11 - يحيى محمد عبد الحكيم فؤاد - الإسكندرية - إمام وخطيب

12 - محمود محمد نوار عبد الله - الإسكندرية - إمام وخطيب

13 - محمد عوض عوض الموافى - دمياط - إمام وخطيب

14 - آية محمد محمد على خطاب - القاهرة - واعظة

15 - نهلة قدرى عبدالحميد محمد - القاهرة - واعظة

ثانيًا: الدورة المسائية وهى رقم (110) وتعقد من الساعة (4) عصرًا وحتى (9) مساءً .

1 - محمد على محمد على سليمان - المنيا - إمام وخطيب

2 - محمود كمال أحمد خضر - المنيا - إمام وخطيب

3 - محمد محمد محمد محمد مسعود - قنا - إمام وخطيب

4 - محمد عادل محمد محمد - الشرقية - إمام وخطيب

5 - أحمد حجازى محمد سالم - الشرقية - إمام وخطيب

6 - أشرف عبدالله الحفنى العدل - الدقهلية - إمام وخطيب

7 - أحمد محسن على إبراهيم سالم - الدقهلية - إمام وخطيب

8 - هيثم السعيد إسماعيل إبراهيم - الدقهلية - إمام وخطيب

9 - جمعة محمد جمعة الخور - البحيرة - إمام وخطيب

10 - أحمد إبراهيم جابر حبيب - البحيرة - إمام وخطيب

11 - أحمد شحاته محمد حسان - بنى سويف - إمام وخطيب

12 - محمد مختار عبد الله السيد - الأقصر - إمام وخطيب

13 - أحمد محمد محمد عبد الراضى - الأقصر - إمام وخطيب

14 - محمود عويس أحمد حسين - أسوان - إمام وخطيب

15 - صابر على عبد الحليم مصطفى - أسيوط - إمام وخطيب

على أن يقوم كل متدرب بإحضار الملف الشخصى ويحتوى على (2) صورة شخصية ، وصورة المؤهل ، وصورة الرقم القومي.