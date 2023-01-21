وزير التربية والتعليم يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي بمدرسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 12:29 مساءً - تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سير امتحانات الشهادة الإعدادية، والصف الأول الثانوي بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، يرافقه أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، ونيفين الزيات مديرة المدرسة.

بدأ الوزير جولته بتفقد عدد من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمدرسة، حيث يؤدي طلابها وعددهم (397) في (20) لجنة، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية "فترة أولى"، وامتحان مادة الحاسب الآلي والتكنولوجيا "فترة ثانية"، وحرص الوزير على مناقشة عدد من الطلاب والطالبات حول مستوى الامتحان، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة، فضلًا عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

كما تفقد الوزير عددًا من لجان امتحان الصف الأول الثانوي، حيث يؤدي طلاب المدرسة وعددهم (92)طالبًا في (5) لجان امتحان مادة الفيزياء "فترة أولى" وامتحان مادة التاريخ "فترة ثانية"، حيث يجيب الطلاب عن أسئلة الاختيار من متعدد باستخدام التابلت، بينما يجيبون عن الأسئلة المقالية القصيرة ورقيًا.

واطمأن الوزير على تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية والمتابعة الجادة من القائمين عليها ومنع أي محاولات لتكدير صفو اللجان.

كما حرص الوزير خلال الجولة على طمأنة الطلاب على الشفافية في التصحيح، مؤكدًا أن تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب تأتي في المقام الأول من اهتمامات الوزارة.