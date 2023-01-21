وزير التعليم يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

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بدأ الوزير جولته بتفقد عدد من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمدرسة، حيث يؤدى طلابها وعددهم "397" طالبا وطالبة فى "20" لجنة، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية "فترة أولى"، وامتحان مادة الحاسب الآلى والتكنولوجيا "فترة ثانية"، وحرص الوزير على مناقشة عدد من الطلاب والطالبات حول مستوى الامتحان، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، وعدم وجود أى شكاوى من الأسئلة، فضلا عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان.
كما تفقد الوزير عددا من لجان امتحان الصف الأول الثانوى، حيث يؤدى طلاب المدرسة وعددهم "92" طالبا فى "5" لجان امتحان مادة الفيزياء "فترة أولى" وامتحان مادة التاريخ "فترة ثانية"، ويقومون بالإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد باستخدام التابلت، بينما يجيبون عن الأسئلة المقالية القصيرة ورقيا.
واطمأن الوزير على تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية والمتابعة الجادة من القائمين عليها ومنع أى محاولات لتكدير صفو اللجان.
كما حرص الوزير خلال الجولة على طمأنة الطلاب على الشفافية فى التصحيح، مؤكدا أن تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب تأتى فى المقام الأول من اهتمامات الوزارة.
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