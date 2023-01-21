جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الإيطالى

جدة - نرمين السيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، غدا الأحد، جلسة مباحثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى انطونيو تايانى، وذلك بمقر وزارة الخارجية.





ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى العديد من المجالات، إضافة لاستعراض المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

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